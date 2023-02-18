Bolu’da gerçekleştirilen Mudurnu Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkan olarak Sinan Keskin seçildi.

Bolu’da gerçekleştirilen Mudurnu Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkan olarak Sinan Keskin seçildi.

Mudurnu Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 yıldır Mudurnu Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Hilmi Ayaz, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında vefat etmiş ve oda başkanlığı görevine Ayaz’ın yönetiminde yer alan Sami Yılmaz getirilmişti. Sinan Keskin, İsmail Yaman, Salih Şener ve Mehmet Karacakaya’nın başkanlık için yarıştığı seçim, Mudurnu Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. 81 üyenin bulunduğu Ziraat Odası’nda 80 üye oy kullanıldı. Üyelerin kullandığı oylarla, Salih Şener 4, Mehmet Karacakaya 21, İsmail Yaman 26 ve Sinan Keskin 29 oy aldı. Sinan Keskin 3 oy fark ile Mudurnu Ziraat Odası’nın yeni başkanı oldu.