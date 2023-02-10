Bolu’nun Mudurnu ilçesinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla çuvalların içerisine doldurduğu 6 kamyon odunu AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderdi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla çuvalların içerisine doldurduğu 6 kamyon odunu AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından yardım seferberliği devam ediyor. Bu çerçevede Mudurnu ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çuvallara doldurdukları odunları, yardım toplama noktasına getirdi. Burada kamyonlara yüklenen odunlar, AFAD koordinesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.