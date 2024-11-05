Mudurnu Devlet Hastanesi’nde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta hastane personeli bilgilendirildi.

Siren sesleriyle hastanenin tahliye edilmesiyle tatbikat başladı. Senaryo gereği hastanede mahsur kalan hastalar, itfaiye ekiplerince kısa sürede kurtarıldı. Deprem sebebiyle muhtemel çıkabilecek yangınlara karşı ise personel uygulamalı olarak bilinçlendirildi. Hastaneden yaralı olarak çıkarılan vatandaşlar senaryo gereği kentteki hastanelere sevk edildi. Gerçeği aratmayan tatbikat sayesinde hastane personeli bilinçlendirildi.

Mudurnu Devlet Hastanesi Başhekimi Mesut Ateş, "Hayatta başımıza gelebilecek bir olay. Uygulamalı olarak gösterelim dedik. Hepimiz bazı şeyleri burada öğrendik. Emeğinize sağlık" dedi.