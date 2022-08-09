Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne atana Prof. Dr. Nedim Sözbir’e, Sağlık, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne atana Prof. Dr. Nedim Sözbir’e, Sağlık, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir getirildi. Göreve başlayan Rektör Sözbir’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu çerçevede Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, hoş geldin ziyareti gerçekleştirdi. Sohbet havasında geçen ziyarette Düzce konuşuldu.

Rektör Sözbir, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine teşekkür etti.

Müdürler ziyaretin anısına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’e Milli takım forması hediye ettiler.