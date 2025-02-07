Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ekibiyle bir araya geldi.

Maarif Salonu’nda yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz de eşlik etti. Toplantıda, AKUB ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında geniş kapsamlı sunum yapıldı. Ekip üyeleri, afet ve acil durumlarda yürüttükleri faaliyetler, eğitim süreçleri ve katıldıkları tatbikatlar hakkında bilgi verdi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, ekibin gösterdiği özveri ve çaba için teşekkür ederek, yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, ekip üyelerinin fedakarlıkla yürüttüğü çalışmaların sadece Kütahya için değil, ülke genelinde de örnek teşkil ettiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca afet bilincinin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin genişletilmesi gerektiğini ifade ederek, ekibin çalışmalarına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantının sonunda, MEB AKUB ekibiyle bireysel tanışmalar gerçekleştirildi ve ekibin gelecekteki projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Müdür Mustafa Yılmaz, ekibin başarılarının devamını dileyerek, bu tür çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.