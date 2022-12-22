Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ilçe ve mahallerdeki okulları ziyaret ederek bir yandan öğrencilerle sohbet ediyor bir yandan da öğretmenleri dinleyerek okullardaki sorun ve eksiklikleri yerinde tespit ediyor.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ilçe ve mahallerdeki okulları ziyaret ederek bir yandan öğrencilerle sohbet ediyor bir yandan da öğretmenleri dinleyerek okullardaki sorun ve eksiklikleri yerinde tespit ediyor.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak Dadağlı Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Derslere girerek öğrencilerle birlikte dersleri takip eden Yıldırak, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra öğretmenler odasında da öğretmenleri dinleyerek notlar aldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ziyaretlerin aralıksız olarak tüm okullara yapılacağını ifade ederek, "İlçemizde okulların eğitim ve öğretim seviyesini daha yüksek seviyelere çıkarmak için okullardaki öğretmen ve öğrencilerle okul aile birliklerinin görüşleri doğrultusunda okullarımızda gereken ders, araç ve gereçlerin tamamlanması ve öğretmenlerimizin sorunlarını dinleyerek çözüm sağlamayı amaçlıyoruz. Tek hedefimiz ilçemizde eğitim ve öğretim seviyesinin yükselmesidir" dedi.