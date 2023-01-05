Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirdiği bir köy gezisinde gözleme açan kadınları gören Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, kendisinin de bir köy çocuğu olduğunu belirterek kadınlara gözleme pişirmelerinde yardım etti.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirdiği bir köy gezisinde gözleme açan kadınları gören Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, kendisinin de bir köy çocuğu olduğunu belirterek kadınlara gözleme pişirmelerinde yardım etti.

Sarıgöl Tırazlar İlköğretim Okullarına yaptığı ziyarette okulun yanındaki bir evde gözleme yapıldığını fark eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, gözleme yapan kadınların evini ziyaret edip kendisini tanıttı. Karşılarında İlçe Milli Eğitim Müdürünü gören kadınlar hem şaşırdı hem de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtti.

Takım elbisesiyle ocak başına geçerek gözleme pişirmeye başlayan Yıldırak, kadınlarla sohbet ederek, "Bende köylü çocuğuyum. Annem de çok sık gözleme yapardı. Hatta ben de yardım ederdim." diyerek gözleme pişirme konusundaki hünerlerini gösterdi.

"Halkla bütünleşmek önemli"

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Bir eğitimcinin işi sadece okul ve öğrenciler değildir. Öğretmen olarak dersi anlatıp geçmek olmaz. Halkın içinde olmak önemli. Köyde bu çok daha önemli. Her evden okula gelen bir öğrenci vardır. Ziyaretler bu bakımdan önemlidir. Okul aile işbirliği eğitime de büyük güç katar." dedi.