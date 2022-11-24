Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Armutdüzü köyünde müdür yardımcısı olarak görev yapan Ümit Bartın, Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ve öğrencilere santur dinletisi verdi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Armutdüzü köyünde müdür yardımcısı olarak görev yapan Ümit Bartın, Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ve öğrencilere santur dinletisi verdi.

Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü Köyü Okulunda müdür yardımcısı olan Ümit Bartın, Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri unutmadı. Öğretmenlerle birlikte öğrencileri de unutmadığını ifade eden Bartın, “Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutladık. Bu güzel günü öğrencilerimizle daha eğlenceli hale getirmek istedik. Öğretmen ve öğrencilere olabildiğince fedakârlık yapmak beni çok derinden mutlu ediyor. Yeniliğin, değişimin, gelişimin ve aydınlık günlerin habercisi olan öğretmenlerimize güller dağıtarak hep beraber bu güzel günü kutladık. Ayrıca santur dinletisi gerçekleştirdik. Özellikle öğrencilerimizin her yönden iyi olmaları, yüzlerinde tebessüme vesile olmak ve farklı farklı etkinlikler gerçekleştirerek onların mutlu olduklarını görmek bizim için de büyük keyiftir. Santur dinletisi yaparak, maskot elbiseleriyle de sevimli çizgi film kahramanlarını canlandırdık ve öğrencilerimiz keyifli anlar yaşadılar. Eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum” dedi.