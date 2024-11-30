Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, sağlık sisteminin en önemli konularından biri haline gelen “gereksiz ilaç kullanımı”nın önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda diş hekimlerinden destek istedi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Atakum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi(ADSM) Başhekimliği tarafından düzenlenen “Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”, Atakum Ata Sahne Sanat Merkezi’nde, kamu ve özel çeşitli sağlık kuruluşlarından idareciler, diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, sempozyumun diş hekimliği alanında çalışan profesyoneller arasındaki iş birliğini ve bilgi paylaşımını güçlendirdiğine vurgu yaparak, bu güç birliğinin de her zaman hastalara daha iyi hizmet sunma adına kendilerine bir fırsat verdiğini söyledi.

Sağlık Müdürlüğü olarak bu nedenle her zaman böyle etkinlikleri desteklediklerini ifade eden Sağlık Müdürü Uras, konuşmasında akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı konusuna dikkat çekerek, “Gereksiz ilaç kullanımı, sağlık sisteminin en önemli konularından biri haline geldi. Gereksiz ilaç kullanımının ortaya çıkardığı maddi kayıplar ve tıbbi zararların önüne geçmemiz lazım. Bunun için diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencilerinden de destek bekliyoruz” dedi.

Oturum başkanlığının Prof. Dr. Emel Bulut’un yaptığı sempozyumda OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sırrı Bilge “Diş Hekimliğinde Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı”, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Burca Baş Akkor “Diş Hekimliğinde Sistematik Hastalıklar ve Güncel Yaklaşımlar”, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı’ndan Öğr. Gör. Dr. Rüveyda Bakkal “Dental Radyolojide Tanısal Görüntüleme Algoritması” konularında katılımcılara sunumlar yaptılar.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Uğur Sezgin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Şahin, Atakum ADSM Başhekimi Dt. Arzu Çalıkoğlu Azal, Atakum ADSM İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Şükriye Turgut, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ve hastane idarecilerinin de katıldığı sempozyumda oturum başkanı ve konuşmacılara katkılarından dolayı birer teşekkür plaketi verildi.