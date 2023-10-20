MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, merkez ve köy okullarını ziyaret ederek sıkıntıları yerinde tespit etti.

Bulanık’ta göreve geldiği günden beri eğitime büyük önem veren Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Tunçel ve ekibi, her fırsatta geleceğin teminatı olan gençlerin eğitim yuvalarını ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde tespit ediyor. Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Tunçel, Bulanık’a geldiği günden bugüne köylerdeki okulları devamlı ziyaret ettiğini ve idarecilerin sorunlarını dinlediklerini söyledi. Eğitim öğretimde başarıyı arttırmak için okulları yakından takip ettiklerini belirten Tunçel, “Eğitimde aksayan yönleri gidermek bizim öncelikli işimizdir. Bugün yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri olmadı. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler aldık. Okulları dolaşıp eksiklikleri yerinde görmeye çalışarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkânlar dâhilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız” dedi.

Her konuda okullara gerekli desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getiren Tuncel, “Eğitim, insanın tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir, tam bir yaşayışa hazırlıktır. Bize emanet edilen yavrularımızın en iyi şekilde eğitim alması için var gücümüzle çalışacağız. Bunun için de eğitime büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

Tuncel, sınıfları da ziyaret ederek ilkokulda okumaya geçen miniklere başarılarını pekiştirmek amacıyla çeşitli hediyeler de verdi.