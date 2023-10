Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Samsat ilçesinde okul müdürleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun’un başkanlığında, Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat ilçe Şube Müdürleri ve Samsat ilçesindeki okulların müdürlerinin de katılımıyla okul müdürleri toplantısı düzenlendi.

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından okulların durumları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda İl Müdürü Ali Tosun, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek, “Bize emanet edilen nesillerin en donanımlı şekilde yetişmesi için eğitim camiamızın en uç beyleri olarak gördüğümüz siz okul müdürlerimizin gayretli çalışmalarına ihtiyacımız var. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Her bir çocuğumuzun değerleriyle donanmış, mutlu ve kendine güvenen çocuklar olarak yetişmesini istiyoruz. Bu yüzden okullarımızı ve sınıflarımızı çocuklarımızın mutlu olabileceği bir eğitim yuvası haline getirmek istiyoruz. Bakanlığımızca bu sene ilkokul kademesinde sınav kaldırıldı ve diğer kademelerde de bazı derslerde ortak yazılı sınavlar yapılacak. Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, bakanlığımızın çocuklarımıza ücretsiz gönderdiği ders kitapları ve kazanımları olacak” şeklinde konuştu.

Yapılan toplantının ardından Müdür Ali Tosun, Samsat Anaokulu, Samsat Merkez İlkokulu ve Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İl Müdürü Ali Tosun, okul idarecilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sınıfları da ziyaret eden Müdür Ali Tosun öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Öğretmenlerle yapılan toplantıda konuşan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Bize emanet bir nesil var ve biz bu nesli sadece akademik değil vatanını, milletini, bayrağını seven, örf ve adetlerine değer veren ve bu değerleri gelecek nesillere aktaran bir nesil olarak yetiştirme gayretindeyiz. Bu konuda öğretmenlerimize güveniyoruz. İlkokul kademesinde sınavlar kaldırıldı. Çocuklarımızın sınav kaygısı gütmeden sabah fiziki etkinliklerle güne zihinde başlayıp bahçede geleneksel oyunlarla eğlenerek bir eğitim almasını istiyoruz. Bu şekilde çocuklarımızı belli değerlerle yüklenmiş, arkadaşlarıyla paylaşmayı öğrenen, toplumun kültürel ve geleneksel değerlerine yabancı olmayan mutlu çocuklar olarak yetiştirirsek inanın ki ileride daha başarılı öğrencilerle karşı karşıya geleceğiz. İl milli eğitim müdürü olarak kapım her zaman meslektaşlarımıza açık. Her zaman sizleri ağırlamaktan ve varsa sorunlarınızı çözmekten mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.