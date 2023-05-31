Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Sonu ile ilgili bilgi paylaştı.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü binasında İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek 4 Haziran 2023 Pazar günü uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Sonu ile ilgili değerlendirme yapıp bilgi paylaştı. Kent genelinde sınav yapılacak okul sayısı 127 olarak belirlenirken öğrenci sayısı 10 bin 384 olduğu bildirildi. Öğrenci katılım oranının yüzde 90 olduğu bildirilirken sınava girecek depremzede öğrenci sayısı 220 olduğu aktırıldı. Toplantıda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Sonu ile ilgili yapılan veri paylaşımında okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 5 yaş grubunda yüzde 99’a çıkarıldığı ve Okul Öncesi öğrencilerimize ücretsiz yemek dağıtımına başladığı bilgisi paylaşılırken, temel eğitimde 690 bin 734 ders kitabı, ortaöğretimde 569 bin 749 ders kitabı öğrencilere ulaştırıldığı bildirildi. Öte yandan özel eğitim, mesleki eğitim kademlerine yönelik ve yardımcı kitap olarak 823 bin 826 kitap öğrencilere ulaştırıldığı paylaşıldı. Toplantıda, Mesleki Eğitim Merkezleri çerçevesinde 11 bin öğrenci sayısı hedeflenirken 14 bin 561 öğrenciye ulaşılarak yüzde 132 oranıyla hedefin üzerine çıkıldığı ifade edildi. Bakanlık tarafından hayata geçirilen Temel Eğitimde Okul Bazlı Bütçe Uygulama Sistemi ile okullarda temizlik, kırtasiye, onarım ve donatım ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılamak amacıyla il genelinde toplam 20 milyon 563 bin 445 TL ödenek geldiğinin altı çizildi.