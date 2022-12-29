Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kent merkezindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kent merkezindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde vatandaş ile polis arasındaki işbirliğini pekiştirmek, yerel düzeydeki asayiş olayları ile daha etkili mücadele edilebilmesine yönelik fikir alış verişinde bulunmak ve bu amaçlar çerçevesinde hayata geçirilebilecek projeler ile ilgili muhtarlarla bir araya gelindi. İl Emniyet Müdürümüz Göksel Topaloğlu’nun katılımlarıyla düzenlenen toplantı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü hizmet binasında düzenlendi. Topaloğlu, muhtarlardan projelerle ilgili fikirlerini alırken asayişle ilgili sorunları tek tek dinledi.