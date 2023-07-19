İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyareti sonrası kurum bahçesinde bulunan çocuklarla basketbol oynadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’nin ziyaretinde Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Betül Ersöz Özcan da hazır bulundu.

Müdür Sünnetci, özel eğitim hizmetleri ve rehberlik hizmetleri bölümlerini inceledi ve öğretmenlerle sohbet etti. Ziyaret sırasında Müdür Sünnetci’ye, kurum yöneticileri tarafından kurum içi işleyişi, akademik başarıyı artırma ve çocuk ihmal ve istismarı-dijital mahremiyet konularında yapılan çalışmalar ve bölümler hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra Müdür Miraç Sünnetci, kurum bahçesindeki çocuklarla basketbol oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.