Okul sporları değerlendirme toplantısında konuşan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, “Yetenekli çocuklarımızın tespit edilerek yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak en büyük hedefimizdir” dedi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2024-2025 sezonu okul sporları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen 2024-2025 sezonu okul sporları değerlendirme toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Şube Müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, okul/kurum idarecileri ile öğretmenler katıldı. 2024-2025 sezonu okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan İl Müdürü Miraç Sünnetci, “Spor tüm dünyada her geçen gün birleştirici gücüyle ilgi odağı haline gelmektedir. Genç bir nüfusa sahip olduğumuzun bilinciyle; tüm öğrencilerimizin her yaşta farklı spor dalları ile ilgilenebileceğini, sporun bireylerin bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğunun farkında olarak gerekli altyapı ve fiziki ortamın hazırlanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca yetenekli çocuklarımızın tespit edilerek yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak en büyük hedefimizdir” dedi.

Toplantıda ayrıca, gençlerin sporla daha fazla bütünleşmesi, sağlıklı yaşamın teşviki ve okullar arası spor müsabakalarının daha geniş kitlelere ulaşması için yapılacak projeler değerlendirildi.