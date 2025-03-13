Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’ye, Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü’nün, şehrin kadim değerlerini yaşatmak, kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak için kurulmuş nadide bir kurum olduğunu belirtti.

Sünnetçi, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Medeni Buğra ve Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü yöneticilerinin teşekkür ziyaretinde, kültür değerlerinin önemine dikkat çekti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Müdür Sünnetci "Afyonkarahisar olarak Olgunlaşma Enstitüsü olan 30 ilden birisi olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitümüz şehrimizin kadim değerlerini, unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini yaşatmak, kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak için kurulmuş nadide bir kurumumuzdur. Bu kurumumuz kısa zamanda güzel çalışmalara imza attı. Hepinize özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Ziyaret Sünnetci’nin kurumda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alması sonrası çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.