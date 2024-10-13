Aydın genelindeki ilçe ziyaretlerine devam eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, akşam saatlerinde Kuşadası Devlet Hastanesi’ne giderek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Her geçen gün büyüyen sağlık altyapısı ile dikkatleri üzerine çeken Aydın’da, sağlık yatırımları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ilçe ziyaretlerinde hız kesmeye Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuşadası Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Akşam saatlerinde gerçekleştirdiği denetimle sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen ve hastane başhekiminden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Şenkul, özverili çalışmaları dolayısıyla da sağlık personellerine teşekkür etti.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Kuşadası Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürümüz, Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitelerini ziyaret ederek Hastane Başhekimimiz Dr. Enver Pekmez’den yürütülen çalışmalar ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Tedavi gören hasta ve refakatçılarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan İl Sağlık Müdürümüz sağlık personelimiz ile sohbet etti. Göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi. Ziyarette İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul’a Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız eşlik etti” ifadeleri yer aldı.