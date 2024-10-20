Aydın genelindeki ilçe ziyaretlerine devam eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, akşam saatlerinde Köşk’ten Buharkent’e kadar ilçeleri tek tek gezerek sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Her geçen gün büyüyen sağlık altyapısı ile dikkatleri üzerine çeken Aydın’da, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ilçe ziyaretlerinde hız kesmeyen Müdür Şenkul, gün içerisindeki incelemelerinin yanı sıra akşam denetimleri de gerçekleştirerek eksiklikleri yerinde tespit ediyor. Beraberindeki heyet ile birlikte Aydın’ın Köşk’ten Buharkent’e kadar doğu ilçelerini tek tek gezen Müdür Şenkul, gerçekleştirdiği denetimle sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Köşk Devlet Hastanesi, Sultanhisar Devlet Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi, Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Buharkent Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Şenkul, hastane başhekimlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, özverili çalışmaları dolayısıyla da sağlık personellerine teşekkür etti. Sorun ve talepleri yerinde dinleyen Müdür Şenkul, aynı zamanda hastanede tedavi gören vatandaşlarla da görüşerek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.