Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kentte asırlardır kadınların koyun yünü ve kök boya kullanarak büyük bir emekle üretti kilimlere hayran kaldı.

Normal görevinin yanında halkla ilişkiler ve eğitime büyük önem veren Hakkari polisi, yaptığı faaliyetlerle yöre halkının takdirini kazanmaya devam ediyor. Halkla iç içe olan polis, bu defa da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kilim atölyesini ziyaret ederek, buradaki usta öğreticilerle bir araya geldi. El emeği göz nuru kilimleri nasıl ürettikleri hakkında Müdür Pınar’a bilgi veren kadınlar; tarih boyunca duygularını, düşüncelerini, mutluluklarını ve beklentilerini ilmek ilmek işlediklerini ifade ettiler.

Usta öğreticilerin birbirinden güzel kilimler dokuduklarını belirten Müdür Pınar, bu güzel çalışmadan dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı ve gecesini gündüzüne katan usta öğreticilere teşekkür etti. Müdür Nazif Tatlı, ziyaretinden dolayı Müdür Pınar’a teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müdür Tatlı, "Yüzyıllardır süregelen motifleri gelecek kuşaklara aktarmak için yıldır merkezimizde kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kilimler birer tarihi belge ve eser niteliğindedir. Bu eserlere gözümüz gibi bakıyoruz. Kültürümüzü yaşatmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarını, halıları ve kilimleri yaşatmayı, usta öğreticilere destek olmayı, kültürel mirasları gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bölge insanının yaşantısındaki acı ve tatlı olaylar ile doğadan esinlenerek dokunan kilimlerde değişik motifler yer alıyor" dedi.