Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, “ Başarı sadece okulda ya da sınavda almış olduğumuz notlardan ibaret değil. Hayatta kazanmış olduğumuz her tecrübe, iyi davranış, saygı da bir başarıdır” dedi.

Eğitimci, yazar, psikolojik danışman Özer, Adana Kız Lisesinde “yazar olarak” bir konferans verdi. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Özer vermiş olduğu konferansta hayata dair önemli noktalara değinerek öğrencilere moral ve motivasyon konusunda ışık oldu.

Özer “ Başarı sadece okulda ya da sınavda almış olduğumuz notlardan ibaret değil. Hayatta kazanmış olduğumuz her tecrübe, iyi davranış, saygı da bir başarıdır. Başarıya gitmek için de önceliğimiz, gideceğimiz yoldaki olumsuzluklara karşı sağır, dilsiz ve hatta kör olmalıyız, kör olmalıyız ki çevremizden gelen tüm olumsuzlukları görmeyelim, duymayalım. Başarmak için kendimize hedef koymalıyız. Hedefimiz yoksa gideceğimiz yolda yani başarı yolunda başarısız oluruz” diye konuştu.

Özer, şöyle devam etti:

“Atacağımız bir oku bile hedefe yöneltiyoruz. Hedefi görmeden atılan ok gibi nereye gideceğim belli olmaması için önceliğimiz hedefe kilitlenmek sonra başarıya ulaşmak olmalı. Başarmak için önce bir hedefimiz olmalı, hedefimizi koyarken amacımızın o hedefi vurmak olduğunu anlamalı ve sonrasında başarıyı yakalamamız kaçınılmazdır.” Öğrencilere başarının, motivasyonun ve hayatın nasıl kazanılacağına dair yol gösteren Özer, konferans sonrası öğrencilerle öz çekim yaptı.