Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, üniversite kampüsünde bulunan yurtlarda kantin ve yemekhane denetiminde bulundu.

Yeni eğitim öğretim döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı Van Yurtlarında barınan öğrenci sayısında artış yaşanarak, kız ve erkek olmak üzere toplamda 9 bin öğrenci yerleştirildi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, beraberindekilerle gıda depolarında ve yemekhanelerde hijyen denetimi yaptı. İl Müdürü Yalçın Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Van Yurtlarının yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiklerini belirtti. Yurt talebi yapan bütün gençlerin barınma ihtiyaçlarının karşılandığının altını çizen Özdemir, “Yeni eğitim öğretim döneminde bir kez daha gençlerimizi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de burada gençlerimize daha iyi hizmet vermek adına alanında uzman arkadaşlarımızla incelemelerimizi yürütüyoruz. Denetimlere yurtta barınan gençlerimiz de katılarak, yerinde hijyen ve saklama şartlarını gördüler. İşletmeci firmalarımızın gençler için hijyenik bir ortam ve kaliteli saklama şartlarını oluşturdukları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İncelemelerinin ardından gençlerle bir araya gelen Müdür Özdemir, gençlerin talep ve önerilerini dinledi.