Kütahya’ya 2019 yılında İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan önceki Müdür Orhan Özçalık’a personel tarafından tertiplenen yemekle veda edildi.

Yeni İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve personelin katılımıyla gerçekleşen veda yemeğinde bir konuşma yapan Orhan Özçalık, Kütahya’ya olan tutkunluğundan, burada yaşadığı özel zamanlara değindi. Kütahya’nın hizmet verdiği diğer yerlere göre kendisinde bıraktığı izleri ve personelinin kendisine karşı saygı ve hizmet bilincinden duyduğu gurur ve sevinci anlattı.

Özçalık, yapılan sohbetin ardından personelle tek tek vedalaşıp, helalleşti.