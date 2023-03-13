Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya’da halen görülmeyen SAT-2 tipi şap virüsü hastalığın gelmesini önlemek için tüm yetiştiricilerin anlayış ve desteğini beklediklerini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Irakta başlayan şap hastalığı SAT-2 tipinin Türkiye’de yayılmasının önlenmesi amacıyla il içi ve il dışı hayvan hareketlerinin Bakanlıkça yasaklandığını, sadece kesime gidecek olan hayvanların nakliyesine izin verileceğini söyledi.

Müdür Özçalık, “Biz de zaten tedbir amacıyla Kütahya’mızdaki hayvan pazarlarını 2 hafta önce kapatmıştık. Bu hassas dönemde özellikle hayvan ticaret yapan celeplerimizin ve üreticilerimizin, ilan ettiğimiz kurallara riayet etmesini önemle rica ediyoruz. Çok şükür ilimizde halen görülmeyen SAT-2 tipi hastalığın gelmesini önlemek için tüm yetiştiricilerimizin anlayış ve desteğini bekliyoruz. Bu hassas dönemi en güzel şekilde atlatmak temennisiyle hepinize kolaylıklar diliyorum” dedi.