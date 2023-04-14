MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özbey tarafından personellere iftar yemeği verildi.

Kız öğrenci yurdunda düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Kaymakam Göksu Bayram, iftar yemeği organizasyonunu düzenleyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey’e davetinden dolayı teşekkür etti.

İftar yemeğini düzenleyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özbey ise, “Programımıza katılım sağlayan Kaymakamımız Göksu Bayram ve eşine, personellerimize ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu yıl emekliliğe ayrılan Cengiz Kaptan’a ilçemize sunduğu hizmetler için teşekkür ediyor; emeklilik hayatında eşiyle, çocuklarıyla ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Davetimize icabet eden tüm mesai arkadaşlarım ve değerli ailelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Göksu Bayram ve İlçe Müdürü Ömer Özbey, emekli olan Cengiz Kaptan’a plaket takdim etti.