BİTLİS (İHA) – Bitlis’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda özel öğrenciler gönüllerince eğlendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda özel öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Ahmet Eren Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda düzenlenen programda öğrenciler, bütün etkinliklere katılarak güzel bir gün geçirdiler. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte özel öğrenciler öğretmenleri ile birlikte şarkılar söyleyip dans ettiler. Ahmet Eren Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Onur Ayyördü’nün açılış konuşması ile başlayan program yine Okul Müdürü Onur Ayyördü’nün türkü söylemesi ile devam etti.

Daha sonra program, okuldaki özel öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte hazırlamış oldukları gösteri ile sona erdi.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti Ahmet Eren Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda çok güzel bir program icra edildiğini belirterek, “Bu çocuklar bizlere gelmeden önce evlerinde kendi öz becerilerini bile yapabilecek düzeyde değillerdi. Bazı öğrencilerimize bir, bazen de iki öğretmen eğitim vermektedir. Bitlis merkezde 3 olmak üzere il genelinde 8 tane bu şekilde okulumuz bulunmakta. Bu okullarımızda 200’ün üzerinde öğrenci eğitim görmektedir. Kendi öz becerilerini yapmaktan aciz olan kardeşlerimize öğretmenlerimizin büyük fedakarlıkları ile bu çocuklar sahnede rahat bir şekilde şarkılara eşlik eden bireyler oldular. Burada emeği olan öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Zaten öğretmenlik zor bir meslek, kaldı ki bu özel çocuklarımızın öğretmenliği daha da zor bir meslektir. Öğretmenlerimizin çocuklarla iletişimine baktığımız zaman, bireysel eğitimden bu seviyeye geldiklerini görüyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. Sevginin olduğu yerde hiçbir engel yoktur” diye konuştu.

Düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, okul idaresi, özel öğrenciler ve aileleri katıldı.