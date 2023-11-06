Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tarafından ilde görev yapan ulusal ve yerel basın çalışanlarına dayanışma kahvaltısı verdi.

Öğretmenevinde verilin kahvaltıda konuşan Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, yaptıkları tüm faaliyetlerde her zaman basının yanlarında olduğunu belirtti. Müdür Salih Kaya, özverili çalışmalardan dolayı gazetecilere teşekkür ederek, yürüttükleri projeler hakkında bilgiler verdi. Kaya, “Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Okul Destek projesinde 2017 yılından itibaren 5-12. sınıflar arasında eğitim gören ilimizdeki 351 çocuğumuza sadece maddi olarak değil; akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle destekleyerek çeşitli aktivitelerle çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 görev başında olup şiddete uğramış, boşanmış kadınlar ile yaşlılarımızın tespiti konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir" dedi.