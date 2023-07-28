Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Sandıklı, Dazkırı, Evciler, Başmakçı ve Kızılören ilçelerini ziyaret ederek, bölgedeki yetenek taraması sporcularına malzeme yardımında bulundu.

Kasapoğlu’nun bu ziyaretleri, sporun ilçelerde de tabana yayılmasını ve gençlerin spor yapma olanaklarına erişimini artırmayı hedefliyor. İlçe ilçe dolaşarak gençlerle birebir temas kuran Kasapoğlu, onlara sporun önemini anlatıyor ve sporun yaşamlarında önemli bir yer tutabileceğini vurguluyor. Müdür Kasapoğlu, ilçelerde bir yıl boyunca temel hareket ve beceriler eğitimine devam edecek yetenekli gençlere yapacakları çalışmalar için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemelerini takdim etti.

İl Müdürü Kasapoğlu, ziyaretler sonrasında yaptığı konuşmada: “Afyonkarahisar’ımızın bütün ilçelerini ilgili müdürlerimizle ziyaret etmeye devam ediyoruz. İlçelerdeki yurtlarımızı ve ilçe müdürlüklerimizi sık sık ziyaret ederek nelere ihtiyaçlarının olduğunu soruyoruz. Gençlik ve spor için ilçelerimizdeki ihtiyaçları olabildiğince karşılamaya çalışıyoruz. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yetenek taraması sporcuları için gönderilen spor malzemelerini gençlerimize dağıttık. Bu destek, gençlerin sporu daha kolay ve keyifli bir şekilde yapabilmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine Allah’ın izniyle yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.