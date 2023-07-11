Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Dinar Yurdunu, Sandıklı Esma Sultan Yurdunu ve Sinanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Kasapoğlu, il geneli yurtları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Kasapoğlu’nun ilk durağı ise Dinar Yurdu oldu. Kasapoğlu, yurttaki talep ve ihtiyaçları yerinde tespit etti. Dinar ziyaretinin ardından Kasapoğlu, Sandıklı ilçesinde bulunan Esma Sultan Yurdu’nu ziyaret etti. Kasapoğlu, yeni eğitim öğretim yılında gençlerin spor faaliyetlerine katılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Kasapoğlu’nun son durağı ise Sinanpaşa ilçesiydi. Sinanpaşa’da bulunan Kapalı Spor Salonunu ve halı sahasını inceledi. Kasapoğlu, burada genç sporcularla bir araya gelerek, ilçede yapılacak spor etkinlikleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

İlçe ziyaretlerini sürdüren İl Müdürü Kasapoğlu, gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmeleri ve spor faaliyetlerine katılımlarını sürdürmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.