Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bakanlık tarafından başlatılan Engelsiz Spor Okulları’nda antrenman yapan özel bireylerle bir araya gelerek, onlarla idman yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Engelsiz Spor Okulları projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde, engelli bireylerin spor yapma imkanlarını artırmak ve onları sporun sağladığı faydalardan yararlandırmak amaçlanıyor.

Kasapoğlu, engelli bireylerle bir araya geldi. Kasapoğlu, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, engelli sporcuların sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmak ve toplumun engelli bireylere olan bakış açısını değiştirmek için bu tür faaliyetlere devam edeceklerini belirtti. Kasapoğlu, Engelsiz Spor Okulları projesinin büyük bir başarıyla sürdüğünü ve engelli bireylerin sporla tanışmasını sağlayarak onlara umut ve güç verdiğini vurguladı.