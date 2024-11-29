Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz, İnköy Ortaokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulun mevcut durumu ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Başyiğit, öğretmenler ve yöneticilerle görüşerek değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında, eğitimde kalitenin artırılması ve öğrencilerin daha iyi şartlarda öğrenim görmesi için yapılan çalışmalar ele alındı. Okulun fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmış olması ve branş öğretmeni eksikliğinin bulunmaması, eğitimin sürdürülebilirliği açısından önemli bir avantaj olarak vurgulandı.

Müdür Hasan Başyiğit, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Okulumuzda branş öğretmeni eksiğimiz yok. Sınıflarımızda öğrenci sayısı ideal düzeyde. Okul binasının ihtiyaçlarının bulunmaması da öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor. Öğrencilerimizin yapması gereken derslerine çok çalışarak gelecekte nitelikli bireyler olmaları ve kıymetli mesleklerin sahibi olmaları."