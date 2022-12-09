Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’in başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, Şaphane ilçesinde gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’in başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, Şaphane ilçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi ve eğitim öğretimle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Şaphane ilçesini ziyaretleri çerçevesinde okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe merkezinde yer alan Şaphane İlkokulu, Şaphane Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu ve Şaphane Anadolu Lisesinde sınıfları ziyaret eden Müdür Hasan Başyiğit, sınıflarda öğrencilerle sohbet etti ve kitap hediye etti. Hasan Başyiğit, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. İstek ve taleplerin kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade etti. Okullarda sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya gelen Başyiğit, okullardaki eğitim öğretimle ilgili ve okulların sorunları ile ilgili bilgi aldı, okulların bünyesinde bulunan kütüphane ve atölyeleri inceledi.

Ziyaret sonunda Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz’dan ilçedeki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı. Müdürlük binasında hizmet veren Şaphane Halk Eğitim Merkezi’ni de ziyaret eden Müdür Başyiğit, burada devam eden kursları inceledi, kursiyerlerle sohbet etti.