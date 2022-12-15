Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Kütahya ilimizde okul öncesinde okullaşma oranımızı 5 yaş gurubunda bugün itibarıyla yüzde 99’a çıkarmış bulunmaktayız" dedi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Kütahya ilimizde okul öncesinde okullaşma oranımızı 5 yaş gurubunda bugün itibarıyla yüzde 99’a çıkarmış bulunmaktayız" dedi.

Başyiğit, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 14 derslikli Hediye Güral Anaokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulanan Başyiğit, bundan sonra okul öncesi okullaşma oranının yüzde yüz seviyesine çıkartmak için gayret göstereceklerini ifade etti.

Başyiğit, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan okul öncesindeki okullaşma oranlarının yüzde 100’e çıkarılması hedefi doğrultusunda ilimizde yaptığımız çalışmalar neticesinde Kütahya ilimizde okul öncesinde okullaşma oranımızı 5 yaş gurubunda bugün itibarıyla yüzde 99’a çıkarmış bulunmaktayız. Bu başarıda emeği geçen, desteği olan bütün öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz yüzde 100’e ulaşmak. İnşallah bu hedefi de en kısa zaman içerisinde gerçekleştireceğiz. İlimiz genelinde 3 yaş gurubunda 703 öğrencimiz, 4 yaş gurubunda 2 bin 204 öğrencimiz, 5 yaş gurunda ise 6 bin 607 öğrencimiz ilimiz genelindeki okullarımızda eğitim, öğretime devam etmekte, ilimiz genelinde daha önceki yıllarda okul öncesi okul sayımız iki yıl önce 8 iken bugün 28’e ulaştık. İnşallah yeni 22 anaokulu daha açıyoruz. Bununla beraber 50 sayısına ulaşacağız. Ardından özel anaokullarımız da var. Bunlara ilave olarak da 2 yeni özel eğitim anaokulu ve 5 yeni anaokulu inşaatına 2023 yılı içerisinde başlanacak, yatırım programına alındı. Bu yeni yatırımların ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlimizdeki bütün okul öncesi yaş gurubunda olan çocuklarımızın okul öncesine erişimini arttırmak için olanca gücümüzle gayret ve çaba içerisindeyiz. Bizlere destek olan paydaşlarımıza, yöneticilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize, çalışanlarımıza bir defa daha teşekkürü bir borç biliyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız yüzde 100 hedefini koydu. Ancak bakan beyin yakın zamandaki yaptığı açıklamalarda Türkiye genelinde yüzde 98’e ulaştığımız bilgisini edindik. Bizde bugün itibarıyla yüzde 99’a ulaştık. İnşallah yüzde 100’ü gerçekleştirmek için çaba ve gayretimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.