Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, Ahlat ilçesindeki sağlık kuruluşlarında incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Güzeltaş, Ahlat ilçesinde ilk olarak Ahlat Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş hastane personeliyle sohbet ederek poliklinikleri ve hastaları ziyaret etti. Hastane Başhekimi Dt. Berivan Yalçın ve hastane yönetiminden brifing alarak, sağlık hizmetlerinin kalitesini yerinde değerlendiren Dr. Güzeltaş, aynı zamanda sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarıyla da bir araya geldi.

Ziyaret esnasında hastane işleyişi hakkında detaylı bilgi alan Uzm. Dr. Güzeltaş, hastane personelinin istek ve önerilerini de dinleyerek hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için geri bildirimlerde bulundu.

Daha sonra Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret eden Güzeltaş, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek sohbet etti. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Faruk Dağlı, İlçe Sağlık Müdürlüğü yönetimi hakkında brifing alan Güzeltaş, sağlık hizmetlerinin kalitesini yerinde değerlendirmek üzere sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, İlçe Sağlık Müdürlüğünün işleyişi hakkında detaylı bilgi edinerek, personelin istek ve önerilerini dinleyen Gökhan Güzeltaş’a ziyaretlerinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yılmaz Uzun ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Yiner de eşlik etti.