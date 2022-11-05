Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında gerçekleştirilen veli toplantısında velilerin, okul çalışmalarına iştirak etmelerinin daima eğitime güç ve kuvvet verdiğini ifade etti.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında gerçekleştirilen veli toplantısında velilerin, okul çalışmalarına iştirak etmelerinin daima eğitime güç ve kuvvet verdiğini ifade etti.

Hakkari’de birinci ara tatilden önce öğrencilerin genel durumlarını görüşmek ve okul ile aileler arasında bir köprü vazifesi gören okul-aile birliği yönetim kurullarını belirlemek üzere okullarda, genel veli toplantıların yapılmasına devam ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ile birlikte, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu’nda bu hafta sonunda gerçekleştirilen genel veli toplantısına misafir oldu. Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Nayif Turgut, toplantıyı başlatarak okulun genel durumu hakkında velileri bilgilendirdikten sonra sözü İl Müdürü Bilal Gür’e bıraktı. Velilere, toplantıya göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan İl Müdürü Gür, velilerin, okul çalışmalarına iştirak etmelerinin daima eğitime güç ve kuvvet verdiğini belirterek; okullarımızda eğitimin niteliğini daha da artırmak için okul, aile, öğretmen ve öğrenci ile kurulacak sağlıklı iletişim ve işbirliğinin çok önemli bir yeri olduğuna vurgu yaptı. Öğrencilerin, ailesinden sonra yer aldığı ilk toplumsal yer olan okulların, sadece derslerden ve sınavlardan ibaret olduğunun düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Müdür Gür, öğrencilerin okul dönemini en verimli şekilde geçirmelerinde ve ders kazanımlarını yeterli düzeyde almalarında ailelere ve öğretmenlere büyük görevler düştüğünü belirtti. Evlatlarımıza küçükte olsa sorumluluklar vermeleri gerektiğini ifade eden Müdür Gür, okul-veli iklimini daha da güçlendirmenin en önemli çalışma konuları arasında olduğunu ifade ederek, bu çerçevede daha önceki yıllarda başlattıkları iki önemli projeden bahsetti. Müdür Gür, "İlimizde, Valimiz İdris Akbıyık’ın liderliğinde başlatılan eğitim seferberliğinde, fikri mülkiyeti yine zatıalilerine ait olan "Bir Kitap Bir İnsan" projesi ile çocuklarımızın aileleri ile kitap okuma faaliyetleri yapmalarını çok önemsiyoruz. Zira kitap okumayı seven bir öğrenci okulunu da sever. İkinci önemli projemiz de daha önceleri başlattığımız "Her Ev Bir Okul "projesi. Bu ana projemizin bir alt bileşeni de velilerimizle olan işbirliği ve sağlıklı iletişim. Bu alt projemize de "Çocuklarımız İçin Hep Beraberiz" adını verdik. Bu proje ile öğretmenlerimiz, velilerini, evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlerde, ortak payda olan öğrencilerimizin çalışma ve yaşam ortamlarını görüp onlar için en iyisini yapmak adına ailelerle istişarelerde bulunmayı amaçlıyoruz. Velilerimiz, bu ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Geçmiş yıllarda edindiğimiz tecrübeler göstermiştir ki öğrencilerimiz, yapılan ziyaretler sonrası olumlu etkileniyor ve performanslarında oldukça iyi bir artış gözlemleniyor. Velilerin okula gelmesini beklemeden, okul yönetimi ve öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ediyorlar. Sabah derste, akşam ev ziyaretlerinde, öğrencilerimizle bir araya gelip ailelere yönelik rehberlik hizmeti sunarak öğrencilerimizin okuldaki başarısını artırmayı hedefliyoruz. Eğitimde istenilen başarı düzeyinin yakalanması için ailelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor; ayrıca çocuklarımızın kimlik gelişim süreçlerinde, okul öncesi eğitim, önemli bir yer tutuyor, aile içi iletişim ile anne baba tutumları ve çocuklara rol model olmak da son derece ciddi konular, bu noktada velilerimize çok önemli sorumluluklar düşüyor" dedi.

Eğitim güvenliği, donatım faaliyetleri, projeler, okul inşaatları gibi birçok konuda velilere bilgiler veren İl Müdürü Bilal Gür’ün konuşmasının ardından, karşılıklı görüş-alış verişinin yapılması, iyi dilek ve temennilerle toplantı sona erdi. Veli toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Atatürk İlk/Ortaokulu Müdürü Nayif Turgut, okul müdür yardımcıları, öğretmen ve veliler katıldı.