Bitlis Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, beraberindeki yardımcıları ile birlikte ziyaret ettiği Tuğ Ortaokulu’nda öğrenciler ile derse katıldı.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, beraberinde müdür yardımcısı Nedim Yoldaş,Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ile birlikte Tatvan’daki Tuğ Ortaokulu’nu ziyaret etti. Müdür Gür ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin derslerine katıldı. Öğrencilerle samimi bir şekilde sohbet eden Müdür Gür öğrencilere seslenerek, "Burada edindiğiniz bilgi ve deneyimler, hayatınız boyunca size rehberlik edecektir. Sizlerin başarıları, bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Eğitim hayatınızda ve gelecekteki tüm çalışmalarınızda sizlere üstün başarılar diliyorum" dedi.

Müdür Gür daha sonra genç ve çocuk kalplere dokunan, gönlü bu ülkenin yarınları için çarpan, evlatların yüzü hep gülsün diye çırpınan öğretmenle bir araya gelerek hasbihalde bulundu.

Maarif Modeli Müfredat Programına değinen Müdür Gür, "Yeni müfredatımızla öğrencilerimizin millî, manevi ve insani değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan; dikkat ve farkındalığı gelişmiş, eleştirel bakabilen, çözüm odaklı, sorumluluk sahibi yetkin şahsiyetler olarak yetiştirilmelerini hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz; öğrencilerimizi, yarıştırıcı ve ayrıştırıcı anlayışlardan uzak, bireysel farklılıkları göz önüne alan, onların öğrenme ihtiyaçlarına ve hızlarına uygun farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını benimseyen önemli bir yenilik olarak hazırlandı. Modelde ders içerikleriyle öğrenme becerileri ilişkilendirildiğinden artık öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmeleri daha da kolaylaşacak" dedi.