Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kentte görevli olan aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmenlik mesleğinin sevgi, anlayış, fedakarlık temeline dayalı özel bir meslek olduğunu belirterek, bu kutsal meslekte mesai kavramının olmadığına dikkati çekti. Müdür Gür, "Öğretmenlik, okul dışında da etkileri olan bir yaşam şeklidir. Yüreğine dokunamadığınızın beynine giremezsiniz. Öğretmenliğin kutsal yanını unutmadan, bugünkü heyecanınızı hiç yitirmeden mesleğinizi icra etmelisiniz. Çağımızın bütün bilimsel gelişmelerine kendimizi uydurmamız gerekiyor. Biz öğretmen olarak saygın yönümüzü; davranışlarımızla, hareketlerimizle ve kıyafetimizle mesleğimize yaraşır bir şekilde üzerimizde taşımalıyız” dedi.

İl Müdürü Bilal Gür’ün konuşmasının ardından Şube Müdürü Erol Hanlıgil tarafından aday öğretmenlere protokol kuralları eğitimi verildi.