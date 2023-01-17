Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Okmeydanı ve Bölcek mahallerine hizmet veren Aile Sağlığı Merkezleri’nde yürütülen hizmetleri yerinde değerlendirip ihtiyaç ve talepleri aldı.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Okmeydanı ve Bölcek mahallerine hizmet veren Aile Sağlığı Merkezleri’nde yürütülen hizmetleri yerinde değerlendirip ihtiyaç ve talepleri aldı.

Aile Sağlığı Merkezlerinde, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından, kişileri kapsayan koruyucu, tanı ve tedaviye yönelik sağlık hizmetlerini değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, aile hekimlerine, bölgelerinde bulunan vatandaşların hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramalar gibi her türlü sağlık sorununda rehberlik ederek temasta bulunmalarının Koruyucu Sağlık Hizmetleri’nin geliştirilmesinde önemini hatırlatarak, aile hekimleri ile aile sağlığı çalışmalarına teşekkürlerini iletti ve kolaylıklar diledi.

Sağlık tesislerinin fiziki şartlarını da inceleyen Müdür Şenkul’a ziyaretinde, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça eşlik etti.