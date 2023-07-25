Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, sıcak hava koşulları ve orman yangınları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

26 Temmuz tarihinden başlayarak sıcak ve çok sıcak hava koşullarının yaşanabileceğinin beklendiği kentte; orman yangınlarının önlenmesi için birçok şehirde olduğu gibi Kütahya’da da bazı tedbirler alındı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, sıcaklıkların oldukça yüksek olduğu bu günlerde riski en aza indirmenin mümkün olduğunu belirterek, orman yangınlarına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"Ormanlarımız yanarken sadece ağaçlar yanmıyor"

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarının görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Bölge Müdürü Erdal Dingil, "Ormanlarımızın büyük bir bölümü üzerinde bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu iklim özellikleri sebebi ile yoğun bir yangın tehdidi altında bulunmakta ve her yıl çeşitli sayıda orman yangını sonucu önemli ölçüde orman varlığı zarar görmektedir. Ormanlarımız yanarken sadece ağaçlar yanmıyor. Koca bir ekosistem de zarar görüyor. Bu nedenle biz insanlar için hayati önem taşıyan ormanlarımızın geleceğini korumak ve insan kaynaklı yangınlara sebebiyet vermemek için dikkatli olalım. Orman içindeki atıkların kızışması (cam, cam kırıkları) orman içi pikniği sonrasında bırakılan atıklar, sigara izmaritleri, yakılan ateşlerin söndürülmeden bırakılması veya gereken özenin gösterilmemesi sonunda parlayan piknik ateşleri, ihmâl ve dikkatsizlik, anız yakma, enerji nakil hatlarının kopması, lokomotiflerin kıvılcımları, çoban ve avcı ateşleri tüm bunlar yangına davetiye çıkartıyor. Tek isteğimiz duyarlılık ve yarınlarımıza sahip çıkmaya gönül veren vatandaşlarımız" şeklinde konuştu.

"Hemen Acil Çağrı Merkezini arayın"

"Orman yangınlarının kontrolü için vatandaşlarımızın desteği bizler için vazgeçilmez bir unsur" diyen Bölge Müdürü Erdal Dingil, "Vatandaşlarımızın Yeşil Vatan için ormanlarımızı korumamıza destek vermelerini, izmarit atma, anız yakma, bahçe temizliği gibi nedenler ile yangınlara sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını ve en ufak bir duman gördükleri takdirde 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek ihbarda bulanmalarını istiyoruz" dedi.