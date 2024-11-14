Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Emre Yeniay, 2024 yılı içinde yürütülen çalışmalar ve 2025 yılı İl Özel İdare bütçesi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Yeniay, sunumuna 2024 yılı faaliyetleri ve tamamlanan projelere dair genel bir değerlendirme yaparak başladı. Tarım ve kırsal kalkınma alanındaki projelerin yanı sıra, 2025 yılı için hedeflenen yeni projelerden de bahsetti. Sunum sırasında il genelindeki tarımsal gelişmeler ve stratejik ürünlerle ilgili güncel veriler paylaşıldı.

Toplantının ikinci bölümünde 2025 yılı İl Özel İdare bütçesi masaya yatırılarak, bütçe kalemleri ve öncelikli projeler üzerine meclis üyeleri ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Dr. Emre Yeniay, 2025 yılı bütçesinin bölgedeki tarımsal üretim ile kırsal kalkınmayı destekleyecek şekilde planlandığını vurguladı.