Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, görev süresi sona eren yöneticilere ’Teşekkür Belgesi’ verdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, görev süresi sona eren yöneticilere ’Teşekkür Belgesi’ verdi.

Müdür Dr. Damkacı Bilecik İlinde yönetici olarak görev yapan ve görev süresi sona eren Dr. Feza Özdemir ve Dr. Ali Kaya’ya plaket ve ’Teşekkür Belgesi’ verdi. Görevlerinin sonuna gelen iki sağlık görevlisine başarılar dileyen Müdür Dr. Damkacı, bundan sonraki hayatları için iyi dileklerde bulundu.