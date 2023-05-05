Emet İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak, ormancılık faaliyetlerinin kontrolünü gerçekleştiren Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, kooperatiflerin kırsal kalkınmada ve ormanların sürdürülebilir yönetiminde önemli bir role sahip olduklarını belirtti.

Emet ilçesine bağlı Küreci köyünde bulunan yangın sahasında kesimciler ile bir araya gelen Bölge Müdürü Erdal Dingil, daha sonra Kuşoynağı Kulesi mevkii 182, 183 nolu bölmelerinde kesim yapan Küreci Köyü vatandaşları, muhtarı ve kooperatif başkanı ile çalışmalar hakkında görüştü.

Orman Kanununda yapılan değişikliklerin orman köylüsüne ve kooperatiflerine olan katkılarını Yenice köyü, Kabaklar Köyü ve Güldüren Köyüne yaptığı ziyaretlerde; muhtar, kooperatif başkanları ve köy halkı ile paylaşan Bölge Müdürü Erdal Dingil, kooperatiflerin kırsal kalkınmada ve ormanların sürdürülebilir yönetiminde önemli bir role sahip olduğunu belirterek, istek ve önerilerini dinledi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bölge Müdürlüğü Erdal Dingil’e inceleme ve ziyaretlerinde Emet Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy ve Orman İşletme Şefleri eşlik etti.