Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Söğüt Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilecik ziyareti esnasında video konferans şeklinde yaptığı Söğüt Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Yaptığı ziyarette Müdür Damkacı, nöbet tutan personeller ile tanışarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette personellerin yanı sıra hasta ve hasta yakınları ile de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Program sonrası sağlık personellerinin iftar programına katılan Müdür Damkacı misafirperverliklerinden dolayı yetkililere teşekkürlerini iletti.