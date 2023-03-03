Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, deprem bölgesine gönderilen yardımlar hakkında bilgi verdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, deprem bölgesine gönderilen yardımlar hakkında bilgi verdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren bölgede yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Mart itibariyle; 22 hekim, 182 sağlık personeli, 45 diğer personel olmak üzere toplamda 249 personelimizin afet bölgesine görevlendirilmesi yapılmış olup, 7 ambulans, 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi aracı (UMKE), 6 hizmet aracı, 1 konstrüksiyonlu UMKE çadırı ile bölgenin ihtiyacı olan çeşitli ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve ekipman deprem bölgesine ulaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.