Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Müdür Fehmi Çelik, 600 Yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç cumhuriyete sahip çıkmak, ülkenin ve milletin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak, herkesin müşterek vazifesi olduğunu söyledi.

Müdür Çelik, “Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceği, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen milli mücadele sonucunda kazanılan zaferle taçlandırarak kurduğumuz cumhuriyetin 99.yıl dönümünü millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğu, sevinci ve heyecanı içerisindeyiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ın riyasetiyle ilimizin sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak sürdürdüğümüz hizmetlerde, cumhuriyetimizi kuran nesillerimizden bizlere miras olarak kalan vatan ve millet sevgisini gelecek kuşaklarımıza aktarma yükümlülüğüyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kuruluşunun 99.yılında tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” diye konuştu.