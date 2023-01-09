Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Fehmi Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Fehmi Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Müdür Fehmi Çelik, milletin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşların haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan, zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerinin bu gayretleri her türlü takdiri hak etmekte olduğunu söyledi.

Gazetecilik mesleği, özellikle fedakarlık isteyen zor şartlarda icra edilen önemli bir meslek olduğunu belirten Müdür Çelik, “Hak ve sorumluluk bilincinin güçlenmesinde, demokrasi kültürünün gelişmesinde, sağlıklı bir toplum düzeninin inşasında gazetecilerin rolü oldukça büyüktür. Bu nedenle fedakarca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak yaptığımız hizmetlerin ilimiz genelinde tüm vatandaşlarımıza duyurulmasında ve tanıtılmasında gayret gösteren basın mensubu çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, basın mensubu kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.