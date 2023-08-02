Adıyaman İl Milli eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, YKS tercih danışmanlığı için önemli hatırlatmalarda bulundu.

Müdür Çelenk, 27 Temmuz- 8Ağustos tarihleri arasında il çapında tüm liseler, rehberlik araştırma merkezleri, konteyner kentler başta olmak üzere 101 noktada YKS tercih komisyonu oluşturduklarını söyledi.

Konteyner kentlerde ihtiyaca ve talebe binaen akşamları da hizmet verdiklerini, uzman ekipler ile sahada olduklarını, YKS başvurusunda bulunacak adayların profesyonel destek almalarının faydalı olacağını belirten Müdür Çelenk, konuya ilişkin öğrenci ve velilere yönelik tavsiyelerde bulundu.

Müdür Çelenk, “Başarı sıralamanı dikkate al, puana göre değil, sıralamaya göre tercih yapın. Okumak istediğin bölümlerin bir listesini hazırla ve bu bölümler hakkında araştırma yapın. Okumak istemediğin bir bölümün ya da gitmek istemediğin bir üniversitenin listende yer almamasına özen göster. Puanına ve ideallerine uygun üniversitelerin ilgili bölümlerinden oluşan bir tercih listesi oluştur.

Seçtiğin bölümlerin iş olanakları hakkında muhakkak bilgi edin. İstediğin bölümlerin üniversitelerdeki puan ve sıralama aralıklarını belirle. Tercih listeni oluşturduktan sonra hedeflerine uygun olarak risksiz sıralamanı yap. Her adayın, girmek istediği programları Tablo-3(2 yıllık) veya Tablo-4(4 yıllık)’ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Sıralamayı düşükten yükseğe doğru yapılmalısın. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa sadece bu dört programı yazabilecek. Tüm tercih haklarını doldurmak zorunda olmadığını unutma. İstediğin bir bölüme yerleşerek, gelecek yıl yeniden sınava girersen OBP katkının yarıya düşeceğini unutmayın. Kılavuzu detaylı bir biçimde oku. Özel şartları ve sıralama talep eden bölümleri iyice araştır. Vakıf üniversitesi tercih edeceksen, burs ve indirim koşullarını detaylı araştırın. Tercih listenizde bulunan üniversitelerin danışma hatlarıyla ve rehber öğretmenleri ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Şehir değiştirmenizi gerektiren bir tercih yaptıysan, gitme ihtimalin olan şehirleri ve yurt/öğrenci evi koşullarını araştır. Listende bulunan üniversitelerin kampüs yaşantısı ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi edin. Özel yetenek sınavına girmenizi gerektirecek bölümlerden birini seçtiysen, koşulları ve sınav tarihlerini kontrol et. Üniversite eğitiminin kendi çabanla zenginleşecek bir süreç olduğunu unutma. Aksaklıkları göz önünde bulundurarak tercih işlemlerini mümkünse son ana bırakmadan tamamlamalısınız. Tüm tercih haklarını doldurmak zorunda olmadığını unutma. İstediğin bir bölüme yerleşerek, gelecek yıl yeniden sınava girersen OBP katkının yarıya düşeceğini unutma. Tercih listeniz ile ilgili kararlar verirken ailenizin durumu da göz önünde bulundurarak ortak bir karar vermen yararına olacaktır” diye konuştu.