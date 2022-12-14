Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Adilcevaz Yurt Müdürlüğü personeli ve öğrencileri, sosyal ve eğitsel program dahilinde kardeş okulu olan Akçıra Köyü Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Adilcevaz Yurt Müdürlüğü personeli ve öğrencileri, sosyal ve eğitsel program dahilinde kardeş okulu olan Akçıra Köyü Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan KYK Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, müdürlük olarak öğrencilerin boş zamanlarını daha verimli ve aktif geçirebilmeleri için bu hafta Akçıra Köyü Ortaokulunu gönüllü öğrenciler ve personelle ziyaret ettiklerini belirterek, “KYK Adilcevaz Yurt Müdürlüğü personeli ve gönüllü öğrencilerimizle birlikte kardeş okul ziyaretini ilçemizin Akçıra Köyü Ortaokuluna yaptık. Bugünkü ziyaretimizde öğrencilerimizle birlikte köy okulu öğrencileriyle buluşmanın heyecanını yaşadık. Hep birlikte güzel bir organizasyonla oynadık, eğlendik, çalıştık ve götürdüğümüz sıralarla da güzel bir sınıf oluşturduk. Kalbe dokunmayan her şey eksik kalır. Yurt müdürlüğü olarak yıl içinde periyodik olarak sosyal, kültürel, sportif, moral akşamları, milli ve manevi değerler programlarımız devam edecek” dedi.