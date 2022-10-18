Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Dumlupınar Anaokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Dumlupınar Anaokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz ile birlikte Dumlupınar Anaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Anaokulu öğrencilerine mevsimlerle ilgili sorular soran Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilere sonbaharın güzelliklerinden bahsetti. Sonbaharda artık havaların soğuduğunu ve kışın etkisine girildiğini dile getiren Müdür Başyiğit, bundan dolayı hastalıklardan korunmak için önlem almak gerektiğini dile getirdi. Daha sonra okul yöneticilerinden okuldaki eğitim öğretimle ilgili bilgi alan Başyiğit, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Dumlupınar Anaokulunu ziyaretlerinden sonra aynı bahçede bulunan Dumlupınar Ortaokulunu da ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okulun matematik koridorunda incelemelerde bulundu. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Müdür Hasan Başyiğit öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere gayret ederek çaba göstererek büyük başarılar elde edebileceklerini belirten Başyiğit, öğrencilere gelecekle ilgili hayallerinin olmasını ve bu hayallere ulaşmak için çalışmalarını tavsiye etti.