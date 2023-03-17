Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, emekli olan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile buluştu.

Öğretmenevinde yapılan veda programına Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının yanı sıra emekli personelin çalıştığı birimlerin Şube Müdürleri de katıldı.

Bugüne kadarki yaptıkları hizmetler ve özverili gayretleri dolayısıyla emekli personeline teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Biz büyük bir aileyiz. Uzun yıllar eğitim camiamıza ve vatandaşlarımıza hizmet ettiniz. Çalışma hayatının başlangıcı olduğu gibi sonu da var. İnsanlar değişik zamanlarda kendilerini emekliliğe hazır hissettiklerinde emeklilik kararı alırlar. Eğitim camiamızda memur ya da değişik unvanla görev yapmış olsanız bile toplum sizleri öğretmen olarak görüyor. Teknik eleman bile olsanız “hocam” diye hitap ederler. Öğretmenlerimizin emeklisi olmaz. Memuriyetten emekli olurlar lakin hayatlarının sonuna kadar öğretmendirler. Sizleri de bu anlamda ve bu kategoride değerlendirerek nice güzel günler geçirmeyi hepinize hepimize nasip etsin. Emeklilik hayatınızda sevdiklerinizle birlikte hayırlı uzun ömürler versin sağlık versin" dedi.