Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapımı devam eden okul binalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nesrin Güral Anaokulu, Atakent İlk ve Ortaokulu, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu, Zafer ortaokulu, Kütahya Spor Lisesi, Ergun Çelebi Ortaokulu ile Yunus Emre İlkokulu inşaatlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Müdür Başyiğit, okul binalarının büyük oranda tamamlandığı belirterek, kısa süre içerisinde bu okulların eğitim öğretime hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.